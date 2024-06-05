Избранники Бога: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха трем знакам Зодиака с 10 июня

Волшебный период для представителей трех зодиакальных созвездий начнется 10 июня и будет продолжаться до конца весны. Все представители стихии воды смогут уверенно схватить удачу за хвост. Рак

Людям этого знака выпадут два критических дня: 10 и 15 июня. Однако астролог считает, что эти периоды можно легко пережить, главное – не поддаваться эмоциям. Раки окажутся в коридоре удачи и им останется только начинать действовать. Везение приведет их к успеху во всех делах.

Скорпион

Представителям этого знака улыбнется удача, но только в том случае, если они будут крайне осторожны. Особенно стоит быть настороженными 11 июня. Скорпионам следует воздержаться от употребления алкоголя и быть аккуратными за рулем. В остальном период будет очень благоприятным для Скорпионов, особенно с финансовой точки зрения.

Рыбы