Чем подкормить свеклу и морковь, чтобы была ровная и сладкая
- 07:15 17 июля
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- Служба новостей
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От правильного питания зависит вкус, лежкость и выравненность моркови и свеклы. Как говорят специалисты, чтобы корнеплоды выросли ровными, почва должна быть достаточно обеспечена калием. А чтобы они были сладкими, им необходим фосфор и калий, без лишнего азота. Также на накопление сахаров в корнеплодах большую роль играет бор.
Поэтому в августе делаем подкормку зольным раствором. Для этого два стакана золы заливаем двумя литрами кипятка, настаиваем двое суток, затем разводим в 10 литрах воды и поливаем грядки.
Еще можно обработать растения по листу монофосфатом калия из расчета 10 гр на 10 литров воды. Такие подкормки помогут моркови и красной свекле вырасти вкусными и сладкими.
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