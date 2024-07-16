Житель Коми не смог обжаловать призыв на военную службу

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Военная комиссия признала мужчину годным, однако он решил подать иск против этого решение. Как рассказали в пресс-службе судов Коми, житель региона решил обратиться в суд с иском по факту признания незаконным решения комиссии о призыве на военную службу.

Исходя из материалов дела, стало известно, что комиссия признала мужчину годным к несению службы. Молодой человек посчитал иначе, и предположил, что такое решение принято без учета состояния его здоровья.

Оказалось, что мужчина не предоставил суду иные заключения медиков, которые могут делать экспертизу, и не направил никаких других ходатайств о назначении экспертизы для определения заболеваний, которые имеют значение при определении категории годности.