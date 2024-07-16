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Житель Коми не смог обжаловать призыв на военную службу

Житель Коми не смог обжаловать призыв на военную службуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Военная комиссия признала мужчину годным, однако он решил подать иск против этого решение.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, житель региона решил обратиться в суд с иском по факту признания незаконным решения комиссии о призыве на военную службу. 

Исходя из материалов дела, стало известно, что комиссия признала мужчину годным к несению службы. Молодой человек посчитал иначе, и предположил, что такое решение принято без учета состояния его здоровья.

Оказалось, что мужчина не предоставил суду иные заключения медиков, которые могут делать экспертизу, и не направил никаких других ходатайств о назначении экспертизы для определения заболеваний, которые имеют значение при определении категории годности.

В итоге Ухтинский горсуд признал, что решение призывной комиссии соответствует истине.
 

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