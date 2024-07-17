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Мужчину, что попал под поезд в Микуне, перевели а республиканскую больницу

Мужчину, что попал под поезд в Микуне, перевели а республиканскую больницуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Мужчину, пострадавшего в результате аварии на железнодорожной станции в Микуне, перевели в Коми республиканскую клиническую больницу. Ранее пострадавший находился в Усть-Вымской центральной районной больнице, где медики провели ему экстренную операцию по ампутации.

Напомним, страшные события произошли рано утром 3 июля, когда мужчина попал под пассажирский поезд на перроне вокзала в городе Микуне. Врачи ампутировали пострадавшему левую стопу и часть голени, а также правую стопу до пятки. К таким мерам прибегли, чтобы сохранить опороспособность.

В настоящий момент мужчина находится в сознании, его состояние оценивается как средней тяжести, сообщает Комиинформ со ссылкой на региональный Минздрав. Пациент продолжает лечение в клинике.

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