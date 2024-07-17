Одно опрыскивание — и фикус Бенджамина не узнаете: начнёт выпускать побеги пачками

Так поступают цветоводы со стажем Фикус Бенджамина требует правильного и своевременного ухода для хорошего развития. Это включает не только регулярные подкормки, но и опрыскивание, которое является важным элементом по уходу за этим растением. Оказалось, что фикус Бенджамина любит "водные процедуры", однако их нужно проводить правильно.

Растение страдает от пересушенного воздуха, который часто встречается в квартире в любое время года. Поэтому фикус необходимо ежедневно опрыскивать мягкой водой, которая предварительно отстоялась. Не следует использовать жесткую воду, так как она может привести к появлению белых пятен на листьях и замедлению роста растения.

Опрыскивание не только увлажняет фикус и очищает его листья от пыли, но и снижает вероятность появления вредителей, таких как паутинный клещ. Об этом информирует автор канала "Орхидеи/Озеленение/Фитодизайн".

Для быстрого роста и появления новых листьев рекомендуется использовать препараты Циркон или Эпин, строго следуя инструкции по их применению.

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