Двухлетний ребенок, выпавший из окна в Инте, идет на поправку
- 08:30 17 июля
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- Татьяна Зубова
Двухлетний ребенок из Инты, переживший падение с четвёртого этажа, готовится к выписке. Об этом сообщает "Комиинформм", ссылаясь на региональный Минздрав.
Напомрим, на днях мальчика доставили в Коми республиканскую детскую клиническую больницу бортом санитарной авиации. Медики диагностировали юному пациенту сочетанную челюстно-лицевую травму. Однако врачи клинической больницы утверждают, что необходимости в дополнительной операции нет.
Ребёнок находится в ясном сознании, хорошо ест и спит, его состояние оценивается как удовлетворительное. Выписка планируется в ближайшие дни, после чего мальчик продолжит лечение по месту жительства.
Напомним, ранее мы писали о восьмилетнем ребенке, что выпал из окна. Страшные события случились в Эжве в мае 2024 года. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.