Двухлетний ребенок, выпавший из окна в Инте, идет на поправку

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Двухлетний ребенок из Инты, переживший падение с четвёртого этажа, готовится к выписке. Об этом сообщает "Комиинформм", ссылаясь на региональный Минздрав.

Напомрим, на днях мальчика доставили в Коми республиканскую детскую клиническую больницу бортом санитарной авиации. Медики диагностировали юному пациенту сочетанную челюстно-лицевую травму. Однако врачи клинической больницы утверждают, что необходимости в дополнительной операции нет.