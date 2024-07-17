Прогноз вновь изменился: метеорологи назвали новую дату окончания адской жары

Сервис "Гисметео" обновил прогноз погоды для Владимира. По данным метеорологов, жара отступит уже 18 июля.

В текущие и завтрашние дни дневная температура будет колебаться в пределах +28…+30 градусов Цельсия, а ночью температура опустится до +18…+21 градуса. С 18 июля в областном центре ожидается более комфортная температура: днем +23…+24 градуса, ночью +14…+16 градусов. Эти погодные условия сохранятся до конца месяца. Ранее синоптики прогнозировали, что 18 июля будет жарким днем.