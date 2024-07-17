Прогноз вновь изменился: метеорологи назвали новую дату окончания адской жары
- 09:20 17 июля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Сервис "Гисметео" обновил прогноз погоды для Владимира. По данным метеорологов, жара отступит уже 18 июля.
В текущие и завтрашние дни дневная температура будет колебаться в пределах +28…+30 градусов Цельсия, а ночью температура опустится до +18…+21 градуса. С 18 июля в областном центре ожидается более комфортная температура: днем +23…+24 градуса, ночью +14…+16 градусов. Эти погодные условия сохранятся до конца месяца. Ранее синоптики прогнозировали, что 18 июля будет жарким днем.
Метеорологи "Яндекс.Погоды" и "Гисметео" также отмечают, что в субботу, 20 июля, возможны дождь и гроза. Небольшие дожди предвидятся 16, 18 и 19 июля.
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