На что влияет рост цены за "квадрат" жилья для льготников Коми

Минстрой РФ утвердил стоимость квадратного метра жилья по регионам на третий квартал этого года. Что изменится для сыктывкарцев в этой связи?



Для Республики Коми в Москве утвердили размер 100 172 рубля за квадратный метр жилья. По сравнению со вторым кварталом, сумма выросла на 1 870 рублей.

- В связи с увеличением стоимости квадратного метра жилья, вырастает и размер единовременной денежной выплаты, которую могут получить граждане, вставшие на учет до 2005 года и относящиеся к льготным категориям ветеранов боевых действий и инвалидов, - пояснили «Про Городу» в Комитете жилищной политики администрации Сыктывкара.

Для рассмотрения вопроса о предоставлении выплаты гражданам, которым в текущем году были разосланы соответствующие уведомления, необходимо предоставить в Комитет жилищной политики документы (те, что указаны в письмах).