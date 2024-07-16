На что влияет рост цены за "квадрат" жилья для льготников Коми
- 18:00 16 июля
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- Дарья Шучалина
Минстрой РФ утвердил стоимость квадратного метра жилья по регионам на третий квартал этого года. Что изменится для сыктывкарцев в этой связи?
Для Республики Коми в Москве утвердили размер 100 172 рубля за квадратный метр жилья. По сравнению со вторым кварталом, сумма выросла на 1 870 рублей.
- В связи с увеличением стоимости квадратного метра жилья, вырастает и размер единовременной денежной выплаты, которую могут получить граждане, вставшие на учет до 2005 года и относящиеся к льготным категориям ветеранов боевых действий и инвалидов, - пояснили «Про Городу» в Комитете жилищной политики администрации Сыктывкара.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении выплаты гражданам, которым в текущем году были разосланы соответствующие уведомления, необходимо предоставить в Комитет жилищной политики документы (те, что указаны в письмах).
- Размер единой денежной выплаты на июль-сентябрь 20240го составляет 1 803 096 рублей, - уточнили нашему изданию в профильном подразделении администрации столицы Коми. – Если у кого-то остаются вопросы, всю подробную информацию мы готовы давать в будни по телефону: 215-607.