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На что влияет рост цены за "квадрат" жилья для льготников Коми

На что влияет рост цены за "квадрат" жилья для льготников КомиФото "Про Город Сыктывкар"

Минстрой РФ утвердил стоимость квадратного метра жилья по регионам на третий квартал этого года. Что изменится для сыктывкарцев в этой связи? 
 
Для Республики Коми в Москве утвердили размер 100 172 рубля за квадратный метр жилья. По сравнению со вторым кварталом, сумма выросла на 1 870 рублей. 

- В связи с увеличением стоимости квадратного метра жилья, вырастает и размер единовременной денежной выплаты, которую могут получить граждане, вставшие на учет до 2005 года и относящиеся к льготным категориям ветеранов боевых действий и инвалидов, - пояснили «Про Городу» в Комитете жилищной политики администрации Сыктывкара.

Для рассмотрения вопроса о предоставлении выплаты гражданам, которым в текущем году были разосланы соответствующие уведомления, необходимо предоставить в Комитет жилищной политики документы (те, что указаны в письмах). 

- Размер единой денежной выплаты на июль-сентябрь 20240го составляет 1 803 096 рублей, - уточнили нашему изданию в профильном подразделении администрации столицы Коми. – Если у кого-то остаются вопросы, всю подробную информацию мы готовы давать в будни по телефону: 215-607.

Дарья ШУЧАЛИНА
 

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