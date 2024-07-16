Владимир Уйба включил главу одного из сел в кадровый резерв

фото пресс-службы администрации Коми

Глава села Ижмы стал выпускником “Школы мэров”. В столице России завершился первый выпуск федерального образовательного проекта "Школа мэров". Из числа 161 обучающегося единственным представителем Республики Коми стал руководитель села Ижмы — Бернат Сметанин, который успешно защитил диплом по теме: "Оптимизация контроля за соблюдением правил благоустройства".



Программа развития муниципального кадрового резерва "школа мэров" была инициирована по поручению президента России Владимира Путина и организована в ВШГУ Президентской Академии при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Для участия в обучении был проведен многоэтапный отбор, в результате которого было отобрано 565 кандидатов, включающих руководителей муниципалитетов и их заместителей, а также представителей региональных органов власти и организаций.



В течение последних восьми месяцев участники знакомились с лучшими практиками муниципальных образований в 10 регионах-партнерах: Москве, Сахалинской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Тульской и Московской областях, Ставропольском крае, Республиках Татарстан и Башкортостан.