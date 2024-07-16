Ветерану войны из Коми исполнилось 102 года
- 22:45 16 июля
- 0+
- Олег Помидоров
В годы Великой Отечественной войны Ольга Гладкова управляла грузовой машиной и возила раненных с фронта.
6 июля ветеран Великой Отечественной войны Ольга Ильинична Гладкова отметила свое 102-летие.
Ольга Гладкова родилась в Воронежской области. Во время войны девушка, окончив курсы трактористов, присоединилась к автострелковому полку. Вместе с другими воинами она прошла через Молдавию, Украину, Венгрию и Румынию. В военные годы она управляла грузовиком, выполняя важную миссию по транспортировке раненых с поля боя в лечебные учреждения. День Победы Ольга Гладкова встретила в Чехословакии. За свои подвиги ветеран была удостоена государственных орденов и медалей.
Глава Сосногорского района Ильдар Махмутов поздравил ветерана с Днем Рождения.
"Вы — человек огромного мужества и силы духа! Искренне благодарим вас, Ольга Ильинична, за великий вклад в судьбу нашей родины и в нашу жизнь! Желаем вам крепкого здоровья и долгих счастливых лет!" — написал он на своей странице во "ВКонтакте".