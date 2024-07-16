В Коми двое 16-летних подростков обманули пенсионеров на 890 тысяч рублей

Верховный суд Республики Коми оставил без изменений приговор двум 16-летним жителям Ухты. Их признали виновными в мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой. Одному подростку назначено два года лишения свободы в воспитательной колонии, другому — 1 год 9 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В декабре 2023 года несовершеннолетние совместно с другими участниками группы обманом похитили у 84-летней женщины и 75-летнего мужчины 890 тысяч рублей. Они использовали интернет-звонки и подмену номеров, чтобы убедить потерпевших в необходимости передать деньги для урегулирования последствий вымышленных ДТП с участием их близких. Женщина передала 570 тысяч рублей, мужчина — 320 тысяч рублей. Подростков задержали около банкомата, когда они пытались перевести часть денег на счета организаторов преступления, которых пока не установили.