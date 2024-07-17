Клещи покинут вас навсегда: самое простое средство дает удивительный результат
- 05:30 17 июля
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- Служба новостей
Лето приносит не только радость длинных дней и теплых ночей, дающую возможность активно отдыхать на природе — устраивать пикники в парках и совершать прогулки по лесным тропам, но и риск укусов клещей. Эти маленькие, но опасные паразиты могут передавать инфекции, пишет prufy.ru.
Клещи — это мелкие, но опасные паразиты, которые часто выступают переносчиками инфекций, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит. Помимо стандартных методов защиты, таких как специализированные спреи и одежда с длинными рукавами, можно использовать и натуральные способы отпугивания этих насекомых. Исследования показывают, что некоторые ароматы, приятные для человека, могут эффективно отпугивать клещей.
Например, запах розмарина и чеснока. Розмарин, часто применяемый в кулинарии, обладает свойствами натурального репеллента. Чеснок, известный своими антибактериальными свойствами, содержит фитонциды, которые также отпугивают множество видов насекомых, включая клещей.
Эффективный репеллент можно создать даже в домашних условиях. Для этого достаточно смешать эфирные масла лаванды, розмарина и мяты с водой и уксусом. Полученный спрей не только поможет защититься от клещей, но и будет иметь приятный аромат.
Тем не менее, несмотря на использование репеллентов, важно помнить о необходимости осмотра на наличие клещей после каждой прогулки. Бдительность и правильная защита помогут насладиться летними днями без неприятных последствий.
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