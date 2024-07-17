Клещи покинут вас навсегда: самое простое средство дает удивительный результат

Лето приносит не только радость длинных дней и теплых ночей, дающую возможность активно отдыхать на природе — устраивать пикники в парках и совершать прогулки по лесным тропам, но и риск укусов клещей. Эти маленькие, но опасные паразиты могут передавать инфекции, пишет prufy.ru.

Клещи — это мелкие, но опасные паразиты, которые часто выступают переносчиками инфекций, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит. Помимо стандартных методов защиты, таких как специализированные спреи и одежда с длинными рукавами, можно использовать и натуральные способы отпугивания этих насекомых. Исследования показывают, что некоторые ароматы, приятные для человека, могут эффективно отпугивать клещей.