Тонкости ЖКУ в Сыктывкаре: вся ли семья должна платить по счетам
- 20:45 16 июля
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- Дарья Шучалина
Обязаны ли члены семьи собственника жилья в многоквартирном доме оплачивать его содержание? На вопрос читателей «Про Города» редакция обратилась за разъяснениями в регцентр «ЖКХ Контроль» по Коми.
Нередко управленцы жилфондом подают в суд на владельцев квартир с зарегистрированными там их родственниками о солидарном взыскании денег за ЖКУ. В сумму долга в рамках иска включают плату за содержание жилья, коммунальные услуги, капремонт и пени.
- Зачастую УК или ТСЖ настаивают на том, что собственник квартиры и совместно проживающие с ним члены семьи несут солидарную ответственность по оплате содержания жилья и коммунальных услуг, а обязанность перечисления взноса на капремонт остается только за собственником, - рассказали нам в регцентре. - Между тем, в случае предъявления вам таких претензий помните: бремя содержания имущества несёт собственник жилого помещения . Об этом гласит ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ч. 3 ст. 30 Жилищного кодекса РФ.
При этом обязанность по внесению платы за содержание жилья и взноса на капремонт ложится только на собственника (п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22 "О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности").
- Таким образом, расходы на содержание вашего домашнего очага не могут быть возложены на членов семьи, проживающих совместно с вами по официальной прописке, - уточнили в «ЖКХ Контроле». - Солидарная обязанность по оплате возникает только в отношении коммунальных услуг. Это подкреплено свежим определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 5-КГ24-46-К2.