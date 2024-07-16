Тонкости ЖКУ в Сыктывкаре: вся ли семья должна платить по счетам

Обязаны ли члены семьи собственника жилья в многоквартирном доме оплачивать его содержание? На вопрос читателей «Про Города» редакция обратилась за разъяснениями в регцентр «ЖКХ Контроль» по Коми.

Нередко управленцы жилфондом подают в суд на владельцев квартир с зарегистрированными там их родственниками о солидарном взыскании денег за ЖКУ. В сумму долга в рамках иска включают плату за содержание жилья, коммунальные услуги, капремонт и пени.

- Зачастую УК или ТСЖ настаивают на том, что собственник квартиры и совместно проживающие с ним члены семьи несут солидарную ответственность по оплате содержания жилья и коммунальных услуг, а обязанность перечисления взноса на капремонт остается только за собственником, - рассказали нам в регцентре. - Между тем, в случае предъявления вам таких претензий помните: бремя содержания имущества несёт собственник жилого помещения . Об этом гласит ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ч. 3 ст. 30 Жилищного кодекса РФ.

При этом обязанность по внесению платы за содержание жилья и взноса на капремонт ложится только на собственника (п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22 "О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности").