В Республике Коми увеличилась численность краснокнижных северных оленей

В Коми выросла численность краснокнижных диких северных оленей. Ранее количество особей в европейской части России снизилась, из-за чего вид был взят под охрану в 2009 году. В 2020 году все популяции этого подвида были включены во второе издание Красной книги России.

По данным Института биологии Коми, количество оленей в республике повысилось: с 2012 по 2023 годы средняя численность составила 3, 96 тысяч особей против 1, 87 тысяч в 1999-2011 годах. Основными причинами роста стали изменения в размещении населения и улучшение экономического положения.