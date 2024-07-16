В Республике Коми увеличилась численность краснокнижных северных оленей
- 19:13 16 июля
- 0+
- Инесса Богатая
В Коми выросла численность краснокнижных диких северных оленей. Ранее количество особей в европейской части России снизилась, из-за чего вид был взят под охрану в 2009 году. В 2020 году все популяции этого подвида были включены во второе издание Красной книги России.
По данным Института биологии Коми, количество оленей в республике повысилось: с 2012 по 2023 годы средняя численность составила 3, 96 тысяч особей против 1, 87 тысяч в 1999-2011 годах. Основными причинами роста стали изменения в размещении населения и улучшение экономического положения.
Сотрудники института проводят регулярный мониторинг популяций. Недавняя экспедиция в Княжпогостский район показала наличие стабильных популяций, нуждающихся в постоянном наблюдении. Эти популяции могут помочь в восстановлении оленей в других районах средней тайги.
Читайте также:
- Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для ваших огурцов на весь сезон
- Пенсии повышаются, указ уже подписан: Голикова огласила новый размер выплат пенсионерам
- Клещи и близко не подберутся: средство за 45 рублей защищает лучше магазинного аэрозоля
- Россияне танцуют от радости: еще 6 выходных дней ждут нас в июле 2024. Решение принято
- Выйдут на белую полосу: Тамара Глоба назвала три знака, которые будут жить как в сказке