Ни капли сливок, сплошная пальма: Роскачество раскрыло состав популярных марок сливочного масла
- 23:37 16 июля
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- Служба новостей
Недавнее обширное исследование, проведенное Роскачеством, выявило тревожные факты о состоянии российского рынка сливочного масла. Специалисты обнаружили многочисленные нарушения в составе продукта, который многие привыкли считать натуральным и полезным.
Главной проблемой стало наличие растительных жиров в масле с заявленной жирностью 82,5%, которое должно было состоять исключительно из сливок. Такая фальсификация не только вводит потребителей в заблуждение, но и ставит под сомнение общее качество продукции.
Аналогичная ситуация наблюдалась и с маслом жирностью 72,5%. Эксперты выявили растительные добавки в продуктах известных брендов, таких как «Солнечная долина» и «Деревенская буренка», сообщается на сайте prokazan.ru.
Роскачество обращает внимание потребителей на этот факт и рекомендует тщательно проверять состав продуктов перед их покупкой, выбирая те, которые изготовлены исключительно из натуральных сливок.
Это исследование еще раз подчеркивает необходимость независимого контроля качества продуктов питания. Регулярные проверки и публикация их результатов способствуют повышению прозрачности пищевой индустрии и формированию здоровой конкурентной среды.
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