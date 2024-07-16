Ни капли сливок, сплошная пальма: Роскачество раскрыло состав популярных марок сливочного масла

Недавнее обширное исследование, проведенное Роскачеством, выявило тревожные факты о состоянии российского рынка сливочного масла. Специалисты обнаружили многочисленные нарушения в составе продукта, который многие привыкли считать натуральным и полезным. Главной проблемой стало наличие растительных жиров в масле с заявленной жирностью 82,5%, которое должно было состоять исключительно из сливок. Такая фальсификация не только вводит потребителей в заблуждение, но и ставит под сомнение общее качество продукции.

Аналогичная ситуация наблюдалась и с маслом жирностью 72,5%. Эксперты выявили растительные добавки в продуктах известных брендов, таких как «Солнечная долина» и «Деревенская буренка», сообщается на сайте prokazan.ru.

Роскачество обращает внимание потребителей на этот факт и рекомендует тщательно проверять состав продуктов перед их покупкой, выбирая те, которые изготовлены исключительно из натуральных сливок.

Это исследование еще раз подчеркивает необходимость независимого контроля качества продуктов питания. Регулярные проверки и публикация их результатов способствуют повышению прозрачности пищевой индустрии и формированию здоровой конкурентной среды.