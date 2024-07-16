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На сыктывкарца возбудили уголовное дело из-за татуировки

На сыктывкарца возбудили уголовное дело из-за татуировкиФото из архива "Про Город"

Следственным комитет по Сыктывкару возбуждил уголовное дело против 37-летнего местного жителя. Он подозревается в многократной публичной демонстрации экстремистской и нацистской символики. Материалы для возбуждения уголовного дела были предоставлены сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН.

Согласно данным следствия, в этом году подозреваемый, уже подвергавшийся административному наказанию за публичное обнажение татуировок с экстремистской и нацистской символикой на теле, снова совершил это деяние публично.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. По делу проводятся следственные действия с целью накопления доказательственной базы.

Ведомство также сообщает, что мужчина ранее уже имел судимость.

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