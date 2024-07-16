На сыктывкарца возбудили уголовное дело из-за татуировки
- 18:45 16 июля
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- Инесса Богатая
Следственным комитет по Сыктывкару возбуждил уголовное дело против 37-летнего местного жителя. Он подозревается в многократной публичной демонстрации экстремистской и нацистской символики. Материалы для возбуждения уголовного дела были предоставлены сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН.
Согласно данным следствия, в этом году подозреваемый, уже подвергавшийся административному наказанию за публичное обнажение татуировок с экстремистской и нацистской символикой на теле, снова совершил это деяние публично.
В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. По делу проводятся следственные действия с целью накопления доказательственной базы.
Ведомство также сообщает, что мужчина ранее уже имел судимость.
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