На сыктывкарца возбудили уголовное дело из-за татуировки

Следственным комитет по Сыктывкару возбуждил уголовное дело против 37-летнего местного жителя. Он подозревается в многократной публичной демонстрации экстремистской и нацистской символики. Материалы для возбуждения уголовного дела были предоставлены сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН.

Согласно данным следствия, в этом году подозреваемый, уже подвергавшийся административному наказанию за публичное обнажение татуировок с экстремистской и нацистской символикой на теле, снова совершил это деяние публично.