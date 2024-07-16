В Коми предприниматель заплатит 1,5 миллиона рублей за продажу двух бутылок вина
- 00:40 17 июля
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- Олег Помидоров
В одном из ресторанов Инты деятельности вели две компании. Покупка алкогольного напитка прошла через кассу той организации, в которой не было лицензии на продажу спиртного.
В конце февраля 2024 года, после появления информации, правоохранители решили проверить ресторан “Инта”, который располагается на улице Лунина. Оказалось, что через кассу этой организации “прошли” две бутылки вина по цене 1000 рублей за каждую. Однако компания не имела лицензии на продажу алкогольных напитков. В отношении фирмы правоохранители составили протокол, после чего он был направлен в суд.
Впоследствии стало известно, что в этом ресторане оказывали услуги две фирмы. Однако покупка алкоголя прошла через ту кассу, где не имелось нужной лицензии.
Суд решил вдвое снизить размер штрафа, так как сумма в 1,5 миллиона рублей “соответствует принципам законности, справедливости и целесообразности юридической ответственности”. Уничтожать незаконно приобретенную продукцию не стали, так как в качестве вещдоков осталась только одна пустая бутылка из-под вина.