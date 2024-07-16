"Будет вторая пенсия": абсолютно всех пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

Пожилым жителям России сообщили о возможности получения второй пенсии. Это предложение распространяется на тех, кто достиг пенсионного возраста в 65 лет и продолжает трудиться после этого "юбилея". Однако, на деле вторая выплата будет ниже по сравнению с первой.

Дополнительную пенсию получат несколько категорий пожилых граждан. Во-первых, это лица с особым стажем — бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. После достижения 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, можно подать заявление в пенсионный фонд на получение второй пенсии.