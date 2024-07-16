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"Будет вторая пенсия": абсолютно всех пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

"Будет вторая пенсия": абсолютно всех пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрпризФото из архива "Про Города"

Пожилым жителям России сообщили о возможности получения второй пенсии. Это предложение распространяется на тех, кто достиг пенсионного возраста в 65 лет и продолжает трудиться после этого "юбилея". Однако, на деле вторая выплата будет ниже по сравнению с первой.

Дополнительную пенсию получат несколько категорий пожилых граждан. Во-первых, это лица с особым стажем — бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. После достижения 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, можно подать заявление в пенсионный фонд на получение второй пенсии.

Иными словами, речь идет о пенсии по страховому пенсионному капиталу. Эту пенсию получают граждане, отработавшие определённое количество лет в гражданской сфере. Для потенциальных получателей такой пенсии необходимо отработать не менее 15 лет вне военных и правоохранительных органов и набрать индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 28,2 балла, пишет progorodsamara.ru.

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