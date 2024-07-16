В одном из городов Коми назначили нового прокурора

В соответствии с распоряжением генпрокурора России от 8 июля 2024 года, должность прокурора Инты принял старший советник юстиции Борис Игнатов.

Игнатов начал свою службу в прокуратуре в 2009 году. Он поочерёдно занимал посты помощника и старшего помощника в Сыктывкаре, а также заместителя прокурора в Сысольском и Княжпогостском районах. С 2019 года он возглавлял прокуратуру Усть-Куломского района и многократно получал поощрения от прокурора Республики Коми за безупречное выполнение служебных обязанностей.