В одном из городов Коми назначили нового прокурора
- 20:15 16 июля
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- Инесса Богатая
В соответствии с распоряжением генпрокурора России от 8 июля 2024 года, должность прокурора Инты принял старший советник юстиции Борис Игнатов.
Игнатов начал свою службу в прокуратуре в 2009 году. Он поочерёдно занимал посты помощника и старшего помощника в Сыктывкаре, а также заместителя прокурора в Сысольском и Княжпогостском районах. С 2019 года он возглавлял прокуратуру Усть-Куломского района и многократно получал поощрения от прокурора Республики Коми за безупречное выполнение служебных обязанностей.
Сегодня первого заместителя прокурора Михаила Нестерова, который находится с рабочим визитом в Приполярье, официально представили новому прокурору Инты. Об этом сообщили в пресс-релизе администрации города Инта.
Напомним, что ранее, 12 июня, Денис Кипрушев, советник юстиции, был назначен прокурором Усть-Цилемского района.
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