В Коми снова растет число заболевших коронавирусом
- 20:30 16 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Республике Коми наблюдается небольшой рост числа пациентов с коронавирусом, информирует федеральный оперативный штаб.
Согласно актуальным данным, за период с 8 по 14 июля было выявлено 33 новых случая заражения COVID-19. Из них семеро были госпитализированы.
Число выздоровевших за неделю увеличилось на 48 человек. За последние семь дней новых смертельных исходов от коронавируса не зафиксировано.
Напомним, в Республике Коми от укусов клещей пострадали около трех тысяч человек, 500 из них несовершеннолетние. За предыдущую неделю из-за нападения этого опасного насекомого в медицинские учреждения обратились около 200 человек, где более 20 - дети. Также 49 особей оказались инфециароваными клещевым боррелиозом.
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