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В Коми снова растет число заболевших коронавирусом

В Коми снова растет число заболевших коронавирусом Фото из архива "Про Город"

В Республике Коми наблюдается небольшой рост числа пациентов с коронавирусом, информирует федеральный оперативный штаб.

Согласно актуальным данным, за период с 8 по 14 июля было выявлено 33 новых случая заражения COVID-19. Из них семеро были госпитализированы.

Число выздоровевших за неделю увеличилось на 48 человек. За последние семь дней новых смертельных исходов от коронавируса не зафиксировано.

Напомним, в Республике Коми от укусов клещей пострадали около трех тысяч человек, 500 из них несовершеннолетние. За предыдущую неделю из-за нападения этого опасного насекомого в медицинские учреждения обратились около 200 человек, где более 20 - дети. Также 49 особей оказались инфециароваными клещевым боррелиозом.

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