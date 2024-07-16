В Коми снова растет число заболевших коронавирусом

Согласно актуальным данным, за период с 8 по 14 июля было выявлено 33 новых случая заражения COVID-19. Из них семеро были госпитализированы.

Число выздоровевших за неделю увеличилось на 48 человек. За последние семь дней новых смертельных исходов от коронавируса не зафиксировано.

Напомним, в Республике Коми от укусов клещей пострадали около трех тысяч человек, 500 из них несовершеннолетние. За предыдущую неделю из-за нападения этого опасного насекомого в медицинские учреждения обратились около 200 человек, где более 20 - дети. Также 49 особей оказались инфециароваными клещевым боррелиозом.