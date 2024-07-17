Где в Коми самое большое количество многодетных семей

Согласно данным Комистата, основанным на последней переписи населения, 22% семей в этом районе воспитывают троих и более детей младше 18 лет.

Следующие позиции занимают Усть-Куломский и Корткеросский районы, где многодетные семьи составляют 20% и 15% соответственно. Меньше всего таких семей зарегистрировано в Ухте — всего 7%.

Напомним, в Коми действует дополнительная мера поддержки для многодетных семей. Речь идет о ежемесячной выплате на третьего и последующего ребенка до трнх лет. Размер выплаты составляет 21 919 рублей для северных районов Коми и 17 251 рубль - для южных районов. По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, данной мерой воспользовались уже порядка трех тысяч семей.