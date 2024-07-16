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В Заполярье квадрокоптер проводил потерявшееся стадо оленей к пастуху

В Заполярье квадрокоптер проводил потерявшееся стадо оленей к пастухуСкриншот из видео ПСК "Оленевод"

Под Воркутой дрон отыскал заблудившихся оленей в тундре и направил их к пастуху. Компания "Оленевод" поделилась видеозаписью инцидента.

Пока пастух ехал к отбившемуся от основного стада, оператор квадрокоптера взял на себя часть работы: обнаружил оленей при помощи дрона, а затем подлетел к ним и направил стадо в сторону пастуха. Об этом сообщили в ПСК "Оленевод".

Напомним, в Республике Коми наблюдается рост численности краснокнижных северных диких оленей. До 2011 года количество особей сокращалась, в 2009 году этот вид взяли под охрану. А в 2020 году животное занесли в Красную книгу России. Согласно данным зимних маршрутных учетов, в период с 2012 по 2023 годы средняя численность вида была равна 3, 96 тысячи.

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