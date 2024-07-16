В Заполярье квадрокоптер проводил потерявшееся стадо оленей к пастуху

Под Воркутой дрон отыскал заблудившихся оленей в тундре и направил их к пастуху. Компания "Оленевод" поделилась видеозаписью инцидента.

Пока пастух ехал к отбившемуся от основного стада, оператор квадрокоптера взял на себя часть работы: обнаружил оленей при помощи дрона, а затем подлетел к ним и направил стадо в сторону пастуха. Об этом сообщили в ПСК "Оленевод".