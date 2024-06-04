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В Коми женщина сняла со счета 180 тысяч рублей и получила штраф

В Коми женщина сняла со счета 180 тысяч рублей и получила штраффото из архива "Про Город Сыктывкар"

37-летняя жительница Ухты запомнила пин-код от карты собутыльника, украла саму карту, а затем сняла с нее деньги. Местный городской суд признал женщину виновной по статье кража с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми. 

Инцидент произошел 25 марта 2023 года: ухтинка в компании выпивала спиртные напитки, а когда увеселительная жидкость закончилась она вместе с собутыльником пошла в магазин. Злоумышленница подсмотрела, как мужчина вводит пин-код от своей банковской карты. Во время продолжения застолья женщина выкрала карту у собутыльника и пошла до ближайшего банкомата, где сняла 180 тысяч рублей. 

Теперь ухтинка должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей в доход государства. 
 

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