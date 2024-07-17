В Троицко-Печорском районе Коми в пожаре погибли три сыктывкарца

В Троицко-Печорском районе произошел пожар, в результате которого сгорел жилой дом. Инцидент произошел рано утром 16 июля. Накануне трое мужчин из Сыктывкара познакомились с девушками и отправились вместе в деревню Усть-Унья на отдых.

Ночью, когда все спали, одна из девушек проснулась из-за запаха дыма. Ей удалось разбудить подругу, и они обе успели покинуть дом.