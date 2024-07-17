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В Троицко-Печорском районе Коми в пожаре погибли три сыктывкарца

В Троицко-Печорском районе Коми в пожаре погибли три сыктывкарца Фото ГУ МЧС по Коми

В Троицко-Печорском районе произошел пожар, в результате которого сгорел жилой дом. Инцидент произошел рано утром 16 июля. Накануне трое мужчин из Сыктывкара познакомились с девушками и отправились вместе в деревню Усть-Унья на отдых.

Ночью, когда все спали, одна из девушек проснулась из-за запаха дыма. Ей удалось разбудить подругу, и они обе успели покинуть дом.

Трое мужчин, двое 51-летних и один 49-летний, остались внутри здания и не смогли выбраться из охваченного пламенем дома.

По данным ГУ МЧС по Коми, предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.

На место происшествия прибыли пожарные и аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС Троицко-Печорского района. Спасатели помогли пожарным добраться до очага пожара, приняли участие в тушении огня и прокладывании рукавных линий. Ликвидация пожара и его последствий заняла примерно сутки.

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