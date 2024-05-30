Т Плюс поддерживает креативные проекты школьников Коми

В рамках сотрудничества с технопарком "Кванториум" Коми филиал ПАО «Т Плюс» принял участие в защите школьных креативно-технологических проектов – митапе «PRO_ИДЕИ».

Мероприятие состоялось в Сыктывкаре на площадке Дома дружбы народов Республики Коми. Учащиеся технопарков "Кванториум" из Сыктывкара и Ухты, центра цифрового образования детей "IT-куб" представили свои продукты, разработанные в течение учебного года, рассказали об их актуальности и пользе.

Работы школьников оценивали эксперты, в том числе заместитель главного инженера по генерации Коми филиала Т Плюс Альберт Бабочкин. Жюри изучило все 14 представленных проектов из разных сфер, от виртуального баскетбола до сепаратора крови и телеграм-бота, помогающего спланировать путешествия.

Особый интерес представителя Т Плюс вызвала модель теплого остановочного павильона из композитных материалов, где в качестве источника электроэнергии используется ветрогенератор. Автор проекта — сыктывкарская восьмиклассница Ульяна Галич. В процессе работы она изучила опыт Т Плюс по установке в Сыктывкаре первой теплой автобусной остановки. За высокую степень проработки и актуальность проекта Альберт Бабочкин вручил Ульяне специальный приз от ПАО "Т Плюс".