В столице Коми отмечают День пограничника
- 15:45 28 мая
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- Белла Лебедева
В Сыктывкаре состоялось торжественное мероприятие у мемориала "Вечная слава", посвященное 106-ой годовщине со дня образования пограничных войск России.
В честь этого значимого дня, как сообщает пресс-служба администрации города, было организовано возложение цветов, в котором приняли участие ветераны, представители власти, местного самоуправления и общественности.
На мероприятии выступил глава Сыктывкара Владимир Голдин. Он подчеркнул значимость пограничных войск в обеспечении безопасности и территориальной целостности страны.
Также на мероприятии присутствовали ветераны погранвойск и участники специальной военной операции, которым была предоставлена возможность выразить свои мысли и поделиться опытом. После официальных выступлений прошла церемония возложения цветов к памятникам "Вечная слава" и "Скорбящий воин", что стало выражением глубокого уважения к тем, кто отдал свои жизни во имя защиты родины.
Завершилось мероприятие тематическим концертом, который подчеркнул праздничную атмосферу события и вновь напомнил о значении пограничников в жизни страны.