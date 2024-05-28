В столице Коми отмечают День пограничника

Фото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре состоялось торжественное мероприятие у мемориала "Вечная слава", посвященное 106-ой годовщине со дня образования пограничных войск России. В честь этого значимого дня, как сообщает пресс-служба администрации города, было организовано возложение цветов, в котором приняли участие ветераны, представители власти, местного самоуправления и общественности.

На мероприятии выступил глава Сыктывкара Владимир Голдин. Он подчеркнул значимость пограничных войск в обеспечении безопасности и территориальной целостности страны.

Также на мероприятии присутствовали ветераны погранвойск и участники специальной военной операции, которым была предоставлена возможность выразить свои мысли и поделиться опытом. После официальных выступлений прошла церемония возложения цветов к памятникам "Вечная слава" и "Скорбящий воин", что стало выражением глубокого уважения к тем, кто отдал свои жизни во имя защиты родины.