В Сыктывкаре создавали собственное кино

В Сыктывкаре по случаю Дня любви, семьи и верности прошел фестиваль уличного кино.

Мероприятие было развернуто в парке отдыха имени Кирова.

Молодежная библиотека Республики Коми в рамках фестиваля организовала площадку «Сценарий для всей семьи» совместно с волонтеами культуры Республики Коми.

- Каждый из членов семьи из числа гостей праздника смог почувствовать себя сценаристом, - рассказали «Про Городу» в библиотеке. – Дети, подростки и даже взрослые охотно рисовали на кусочках пленки разные эпизоды, из которых составляли сюжет своего фильма.

Как оказалось, с фантазией у юных жителей Сыктывкара все в порядке. Фильмы получились разные по сюжету, однако схожи в своей доброте, позитиве и счастливом исходе выбранных сюжетов.