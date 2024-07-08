В Сыктывкаре создавали собственное кино
- 17:06 8 июля
- 0+
- Дарья Шучалина
В Сыктывкаре по случаю Дня любви, семьи и верности прошел фестиваль уличного кино.
Мероприятие было развернуто в парке отдыха имени Кирова.
Молодежная библиотека Республики Коми в рамках фестиваля организовала площадку «Сценарий для всей семьи» совместно с волонтеами культуры Республики Коми.
- Каждый из членов семьи из числа гостей праздника смог почувствовать себя сценаристом, - рассказали «Про Городу» в библиотеке. – Дети, подростки и даже взрослые охотно рисовали на кусочках пленки разные эпизоды, из которых составляли сюжет своего фильма.
Как оказалось, с фантазией у юных жителей Сыктывкара все в порядке. Фильмы получились разные по сюжету, однако схожи в своей доброте, позитиве и счастливом исходе выбранных сюжетов.
- Совместный досуг сплачивает членов семей разных возрастов, укрепляет доверие и дружеское восприятие друг друга, - добавили нам организаторы площадки. – Особенно в наши дни, когда свободное время в домах нередко посвящается гаджетам, живое общение сводится к минимуму, а это сказывается на атмосфере в семье, на настроении и качестве жизни. Чем чаще родители с детьми будут участвовать в такого рода позитивных мероприятиях, тем больше будут формировать теплых приятных воспоминаний о совместных хобби, пробуждающих светлые чувства и ощущение единства, которое должно быть основой любой семьи.