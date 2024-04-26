В Коми активность клещей превысила показатели 2023 года

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В Коми за последнюю неделю наблюдается увеличение активности клещей. Управление Роспотребнадзора по Коми сообщает, что теплая и сухая погода в выходные дни привела к увеличению обращений населения в медицинские учреждения из-за укусов клещей.

По данным оперативного еженедельного мониторинга на 24 апреля уже зарегистрировано 55 случаев обращения за медицинской помощью после укусов клещей в семи муниципалитетах. Это на 48,6% больше, чем в прошлом году (в 2023 году – 37 человек). Наибольшее количество обращений зафиксировано в Прилузском и Койгородском районах.

При пребывании на открытом воздухе, в лесу или в парке, важно соблюдать меры предосторожности от укусов клещей. Используйте репелленты, закрывайте тело одеждой, особенно при посещении зеленых зон, и внимательно проверяйте наличие клещей у себя и близких после прогулок.