В Коми активность клещей превысила показатели 2023 года
- 19:15 26 апреля
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- Белла Лебедева
В Коми за последнюю неделю наблюдается увеличение активности клещей.
Управление Роспотребнадзора по Коми сообщает, что теплая и сухая погода в выходные дни привела к увеличению обращений населения в медицинские учреждения из-за укусов клещей.
По данным оперативного еженедельного мониторинга на 24 апреля уже зарегистрировано 55 случаев обращения за медицинской помощью после укусов клещей в семи муниципалитетах. Это на 48,6% больше, чем в прошлом году (в 2023 году – 37 человек). Наибольшее количество обращений зафиксировано в Прилузском и Койгородском районах.
При пребывании на открытом воздухе, в лесу или в парке, важно соблюдать меры предосторожности от укусов клещей. Используйте репелленты, закрывайте тело одеждой, особенно при посещении зеленых зон, и внимательно проверяйте наличие клещей у себя и близких после прогулок.
Домашние животные могут тоже занести клещей в дом на своей шерсти, поэтому регулярно проверяйте их состояние.