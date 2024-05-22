Звезды «Танцев на ТНТ» станут специальными гостями фестиваля «СтарТуй»
- 10:40 22 мая
- 6+
- AnnaAnna
В Сыктывкаре 12 июня пройдет второй фестиваль уличной культуры и спорта «СтарТуй». Самой энергичной и эмоциональной номинацией станут уличные танцы: команды, дуэты, соло и баттлы. Судьями выступят участник «Танцев на ТНТ» Артем Сидоров и хореограф проекта MICHELLE BEATZ. У зарегистрировавшихся танцоров будет уникальная возможность попасть к ним на мастер-класс.
На «СтарТуй» приглашаются участники в возрасте от 14 до 35 лет. Самая массовая номинация — Street dance. Заявиться могут CREWS (команды из 5-11 человек): начинающие и профессионалы. На фестивале ждут и MEGA CREW (коллективы из 12-25 человек). Организаторы приглашают танцоров на хип-хоп: соло и дуэты, начинающие и профи. На баттлы (танцевальные соревнования) зовут начинающих и профессионалов по направлениям: хип-хоп, брейк-данс, all style, house.
Абсолютно новая категория этого года для групп из 5-8 человек — Unformat. Это выступление вне рамок, где каждый номер — мини–представление с красочным сюжетом, яркими костюмами и образами.
В состав жюри вошел участник проекта «Танцы на ТНТ», один из основателей крупного танцевального коллектива и школы «ШумихаСредиTRUE» Артем Сидоров (Москва). Он профессиональный танцовщик, артист, педагог, хореограф и MC. Начинал свой творческий путь в 2003 году с эстрадных танцев, стиля джаз-модерн, русской народной и классической хореографии. С 2010 года стал изучать хип-хоп, с 2012-го — house. На баттл-арене Артем Сидоров — победитель десятка соревнований в России и за рубежом.
Еще один судья — хореограф проектов «Танцы на ТНТ» и «Песни на ТНТ» MICHELLE BEATZ (Москва) с богатым опытом судейства кубков и чемпионатов высшего уровня. Он основал команду FREEDOM MIND, работает с певцом Егором Кридом, музыкантом Мотом и музыкальным лейблом BLACK STAR.
Судьи выступят с показательными номерами. А перед самим фестивалем дадут мастер-класс: 12 июня на площадке школы творчества Backstage (улица Ленина, 74, левый вход) с 9:00 до 12:00. Число участников ограничено — 50 человек, регистрация доступна по ссылке. Подать заявку можно до 1 июня.
Регистрация на фестиваль продолжается. Для участников из Коми она открыта на АИС «Молодежь России» по ссылке. Для участников их других регионов России регистрация доступна по другой ссылке.
Организаторы: Комитет по молодежной политике Республики Коми, администрация МО ГО «Сыктывкар», ГАУ РК «Ресурсный молодежный центр», информационное агентство БНК.
Генеральный партнер: ПАО «Т Плюс».
Партнер: СКАТ, MakBush, Ростелеком.
Информационные партнеры: Про Город Сыктывкар, Комиинформ, ГТРК «Коми Гор», Телеканал «Юрган», Комионлайн, Твоя Параллель.
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Впервые «СтарТуй» («стар» от английского star — «звезда» и «туй» на коми языке — «путь») прошел в 2023 году. Фестиваль был приурочен к Году молодежи в республике и собрал 5 тысяч участников.