Коми выделят более 7 миллионов рублей на добровольческие проекты

Коми получила грант более чем в 110 миллионов для реализации молодёжных проектов. Об этом сообщает Комитет по молодёжной политике региона.

В День молодежи Ксения Разуваева, возглавляющая Росмолодежь, огласила итоги конкурса «Регион для молодых». Республика Коми получила 112 127 400 рублей для осуществления молодежных проектов и программ в 2025 году.