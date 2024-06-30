Коми выделят более 7 миллионов рублей на добровольческие проекты
- 13:00 30 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Коми получила грант более чем в 110 миллионов для реализации молодёжных проектов. Об этом сообщает Комитет по молодёжной политике региона.
В День молодежи Ксения Разуваева, возглавляющая Росмолодежь, огласила итоги конкурса «Регион для молодых». Республика Коми получила 112 127 400 рублей для осуществления молодежных проектов и программ в 2025 году.
Совсем недавно оригинальную идею Комитета по молодежной политике нашего региона представляли в Росмоле. Кроме того, были объявлены результаты конкурса «Регион добрых дел». На добровольческие инициативы для Коми будет направлено 7 907 340,3 рублей.
Конкурсы «Регион для молодых» и «Регион добрых дел» проводятся в рамках национального проекта «Образование».