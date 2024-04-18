Телефонные разговоры для клиентов билайна в Коми вышли на новый уровень

Теперь качество звонков станет еще лучше

Мобильный оператор билайн запустил сразу два новых сервиса для клиентов в Республике Коми – VoLTE (Voice over LTE*) и VoWiFi (Voice over Wi-Fi**). Они позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество связи.

Так, VoLTE открывает клиентам билайна ряд дополнительных преимуществ благодаря тому, что во время голосового звонка телефон не покидает сеть LTE. Например, абоненты могут одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным интернетом: проверять почту, загружать видео, переписываться в мессенджерах или заказывать такси. Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик.

Между тем, сервис VoWiFi позволяет совершать голосовые звонки в местах, где проникновение сигнала мобильной сети затруднено или нет сотовой связи, но устройство может подключиться к Wi-Fi. Это актуально при нахождении в цокольных и подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Более того, с VoWiFi клиенты могут отправлять СМС и звонить по домашнему тарифу из любой точки России, если они имеют доступ и подключение к локальной точке Wi-Fi, что повышает уровень личной безопасности клиентов.