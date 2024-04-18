Телефонные разговоры для клиентов билайна в Коми вышли на новый уровень
- 10:38 18 апреля
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- AnnaAnna
Теперь качество звонков станет еще лучше
Мобильный оператор билайн запустил сразу два новых сервиса для клиентов в Республике Коми – VoLTE (Voice over LTE*) и VoWiFi (Voice over Wi-Fi**). Они позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество связи.
Так, VoLTE открывает клиентам билайна ряд дополнительных преимуществ благодаря тому, что во время голосового звонка телефон не покидает сеть LTE. Например, абоненты могут одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным интернетом: проверять почту, загружать видео, переписываться в мессенджерах или заказывать такси. Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик.
Между тем, сервис VoWiFi позволяет совершать голосовые звонки в местах, где проникновение сигнала мобильной сети затруднено или нет сотовой связи, но устройство может подключиться к Wi-Fi. Это актуально при нахождении в цокольных и подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Более того, с VoWiFi клиенты могут отправлять СМС и звонить по домашнему тарифу из любой точки России, если они имеют доступ и подключение к локальной точке Wi-Fi, что повышает уровень личной безопасности клиентов.
— Мы рады предложить нашим клиентам сразу две новые услуги, которые сделают общение по голосовой связи еще комфортнее, – VoLTE и VoWiFi. Обе технологии дают не только хороший и ясный звук во время телефонного разговора, но и отличные дополнительные возможности. Так, с помощью VoLTE можно выходить в интернет, не прерывая звонок, а благодаря VoWiFi – оставаться на связи даже там, где сотовый сигнал может быть неустойчив. Думаю, эти сервисы быстро станут востребованы у жителей, а мы продолжим развивать нашу сеть в республике, – комментирует директор Сыктывкарского отделения билайн Константин Иконников.
Чтобы активировать на смартфоне голосовую связь нового поколения, абонентам предварительно необходимо включить функции VoLTE/VoWiFi в настройках, если это еще не сделано. Узнать подробнее о технологиях и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих их, можно на сайте beeline.ru.