СЛПК поддержал участие делегации Республики Коми во Всемирном фестивале молодежи
- 12:59 11 марта
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АО "СЛПК" выступил генеральным партнером участия делегации Республики Коми во Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Сумма поддержки составила около семи миллионов рублей.
Всемирный фестиваль молодежи стартовал в Сочи 1 марта на федеральной территории «Сириус». Для участия в крупнейшем молодежном форуме отправились 36 участников из Коми — активистов, руководителей молодежных движений и объединений. В качестве волонтеров туда поехали еще 25 человек. В течение семи дней представители региона участвуют в лекциях, арт-проектах, концертах, выставках и спортивных соревнованиях.
— Мы с удовольствием поддержали эту замечательную инициативу, ведь молодежь – это будущее Республики Коми, в которой мы работаем, и нашего предприятия. Сыктывкарский ЛПК реализует профориентационные проекты для школьников, сотрудничает с учебными заведениями, развивает студентов, мотивирует молодых сотрудников – все эти меры способствуют интересу молодежи к работе в нашей компании, — сказал генеральный директор АО "СЛПК" Клаус Пеллер.
Всего гостями Всемирного фестиваля молодежи стали 20 тысяч участников из 80 стран. Это молодые лидеры в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростки, представляющие различные детские организации и объединения.