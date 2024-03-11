СЛПК поддержал участие делегации Республики Коми во Всемирном фестивале молодежи

АО "СЛПК" выступил генеральным партнером участия делегации Республики Коми во Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Сумма поддержки составила около семи миллионов рублей.

Всемирный фестиваль молодежи стартовал в Сочи 1 марта на федеральной территории «Сириус». Для участия в крупнейшем молодежном форуме отправились 36 участников из Коми — активистов, руководителей молодежных движений и объединений. В качестве волонтеров туда поехали еще 25 человек. В течение семи дней представители региона участвуют в лекциях, арт-проектах, концертах, выставках и спортивных соревнованиях.