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СЛПК поддержал участие делегации Республики Коми во Всемирном фестивале молодежи

СЛПК поддержал участие делегации Республики Коми во Всемирном фестивале молодежиФото АО "СЛПК"

АО "СЛПК" выступил генеральным партнером участия делегации Республики Коми во Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Сумма поддержки составила около семи миллионов рублей.

Всемирный фестиваль молодежи стартовал в Сочи 1 марта на федеральной территории «Сириус». Для участия в крупнейшем молодежном форуме отправились 36 участников из Коми — активистов, руководителей молодежных движений и объединений. В качестве волонтеров туда поехали еще 25 человек. В течение семи дней представители региона участвуют в лекциях, арт-проектах, концертах, выставках и спортивных соревнованиях.

— Мы с удовольствием поддержали эту замечательную инициативу, ведь молодежь – это будущее Республики Коми, в которой мы работаем, и нашего предприятия. Сыктывкарский ЛПК реализует профориентационные проекты для школьников, сотрудничает с учебными заведениями, развивает студентов, мотивирует молодых сотрудников – все эти меры способствуют интересу молодежи к работе в нашей компании, — сказал генеральный директор АО "СЛПК" Клаус Пеллер.   

Всего гостями Всемирного фестиваля молодежи стали 20 тысяч участников из 80 стран. Это молодые лидеры в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростки, представляющие различные детские организации и объединения.
 

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