Две пары из Коми сыграют свадьбу на выставке "Россия"

В своем видеообращении 2 мая, глава Коми Владимир Уйба рассказал о всероссийском свадебном фестивале, который приурочен к году семьи, пишет Комиинформ. Он напомнил, что Президент Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи в России. В рамках проведения международной выставки-форума "Россия", в Москве с 12 по 19 мая состоится крупное и яркое событие - всероссийский свадебный фестиваль. Во время этого фестиваля пройдут многочисленные церемонии бракосочетания и различные мероприятия на стендах регионов.

Сразу две семьи из республики Коми укрепят свои отношения и скрепят их узами брака на ВДНХ. Начало фестиваля выбрано не случайно - 12 мая, по народным приметам, считается, что кто на красной горке женится, тот никогда не разведется. В этот день в республике Коми пара Константин и Софья из Сыктывкара проведут свадьбу по национальным традициям бракосочетания коми.

Еще одна пара, Сергей и Наталья из Сосногорска, скрепят свои отношения узами брака 18 мая. В этот день будет также проведено праздничное шествие в сопровождении ансамбля колледжа искусств республики Коми "Коми сьылан" имени Лидии Чувьюровой. Обе парам запланированы праздничные церемонии поздравления на стенде республики Коми на ВДНХ.