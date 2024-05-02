В Прилузье в течение 24 часов восстановят размытую дорогу

Однако сообщение с населенным пунктом не было прервано, и проезд для высокопроходимой техники остался доступным.

Как сообщает "Комиинформ", руководитель администрации райцентра Прилузья Андрей Теньков предоставил информацию о восстановлении размытой на 20 километре лесной дороги Объячево - Изъяшор в течение дня.