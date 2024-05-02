В Прилузье в течение 24 часов восстановят размытую дорогу
- 11:45 2 мая
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- Белла Лебедева
Однако сообщение с населенным пунктом не было прервано, и проезд для высокопроходимой техники остался доступным.
Как сообщает "Комиинформ", руководитель администрации райцентра Прилузья Андрей Теньков предоставил информацию о восстановлении размытой на 20 километре лесной дороги Объячево - Изъяшор в течение дня.
По информации, полученной 29 апреля, сотрудники Прилузского аварийно-спасательного отряда "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС были направлены на место происшествия, где была образована комиссия. Основной задачей было выяснить причину размыва дороги, который был вызван обильными осадками и поднятием уровня воды в ручье, протекающем неподалеку.
Эксперты комиссии подтвердили, что ручей снес настил и дорожное полотно, что привело к разрушению пути.
Согласно информации, сегодня в течение дня на место происшествия выедет специализированная компания-подрядчик, которая возьмется за восстановление размытого участка дороги. Работы по восстановлению проезда будут проведены в кратчайшие сроки, чтобы вернуть нормальное состояние дорожного полотна и обеспечить безопасный и комфортный проезд.