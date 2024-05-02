Внутри красители и антибиотики: Роскачество назвало марки колбасы, которые лучше не покупать
- 17:00 2 мая
- 12+
- Служба новостей
Эксперты из Роскачества поделились информацией о брендах колбасы, которые получили минимальные оценки после нескольких проверок. Специалисты приобрели популярный продукт различных видов и выявили серьезные нарекания к некоторым маркам, приобретение которых не рекомендуется, сообщает PRIMPRESS.
По словам экспертов, колбаса остается одним из самых популярных продуктов, которые регулярно присутствуют на столах россиян. Особенно в зимний период данный товар приобретается чаще всего, так как его можно использовать как закуску для бутербродов и перекусов, а также на завтрак или обед.
Однако, для того чтобы быть уверенным в качестве продукта, необходимо ориентироваться на рейтинги, подготовленные и проверенные специалистами. Поскольку Роскачество имеет аккредитацию от правительства РФ для таких исследований, их данные можно рассматривать как авторитетные.
Специалисты в первую очередь выделили наихудшие образцы колбасы среди сервелата, который часто употребляется на праздничных столах. Наименее качественной маркой, по мнению жюри, был признан "Дмитрогорский продукт". По результатам анализа в лаборатории было обнаружено наличие антибиотиков и красителя в составе колбасы, которые не были указаны на упаковке, что является серьезным нарушением.
Среди докторской колбасы эксперты не рекомендовали приобретение продукции Губернской мясной компании. Внутри упаковки также были обнаружены антибиотики, а содержание жира оказалось недостаточным. Кроме того, в колбасе под маркой "Егорьевская" содержание белка было ниже заявленного, что послужило основанием для выдачи продукту очень низкой оценки.