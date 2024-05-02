Внутри красители и антибиотики: Роскачество назвало марки колбасы, которые лучше не покупать

Эксперты из Роскачества поделились информацией о брендах колбасы, которые получили минимальные оценки после нескольких проверок. Специалисты приобрели популярный продукт различных видов и выявили серьезные нарекания к некоторым маркам, приобретение которых не рекомендуется, сообщает PRIMPRESS.

По словам экспертов, колбаса остается одним из самых популярных продуктов, которые регулярно присутствуют на столах россиян. Особенно в зимний период данный товар приобретается чаще всего, так как его можно использовать как закуску для бутербродов и перекусов, а также на завтрак или обед.