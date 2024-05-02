Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В микуньском городском парке построят ролледром

В микуньском городском парке построят ролледром pxhere.com

Начальная стоимость закупки составляла 2,25 млн рублей.

Государственные закупки провели электронный аукцион по обустройству городского парка в Микунь, в результате которого предприниматель О.Д. Васильев был признан победителем.

Одним из ключевых элементов, которые будут обустроены в парке, является ролледром. Согласно технической документации, обустройство объекта будет происходить в три этапа, и открытие ролледрома запланировано на 21 июля 2024 года.

Ролледром будет включать в себя несколько компонентов. Сначала подрядчик обязан заасфальтировать территорию, а затем будет осуществлена установка легких металлоконструкций профильных труб для павильонов. Кроме того, будет обустроен скейтбокс высотой 30 см, длиной 240 см и шириной 40 см.

Также планируется установка флайбокса со смешанным трамплином и холмом высотой 60 см, а также прямого кикера с трамплином и среднего фанбокса высотой 1 м.

Обустройство ролледрома в городском парке Микунь предоставит жителям возможность заниматься активными видами спорта и активно проводить свободное время на свежем воздухе. Реализация проекта позволит создать комфортные условия для любителей роллербординга и скейтбординга, а также стимулировать спортивные и развлекательные мероприятия в парке.

...

  • 0

Популярное

Последние новости