В микуньском городском парке построят ролледром

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Начальная стоимость закупки составляла 2,25 млн рублей. Государственные закупки провели электронный аукцион по обустройству городского парка в Микунь, в результате которого предприниматель О.Д. Васильев был признан победителем.

Одним из ключевых элементов, которые будут обустроены в парке, является ролледром. Согласно технической документации, обустройство объекта будет происходить в три этапа, и открытие ролледрома запланировано на 21 июля 2024 года.

Ролледром будет включать в себя несколько компонентов. Сначала подрядчик обязан заасфальтировать территорию, а затем будет осуществлена установка легких металлоконструкций профильных труб для павильонов. Кроме того, будет обустроен скейтбокс высотой 30 см, длиной 240 см и шириной 40 см.

Также планируется установка флайбокса со смешанным трамплином и холмом высотой 60 см, а также прямого кикера с трамплином и среднего фанбокса высотой 1 м.