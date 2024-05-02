Клещи ненавидят этот запах: стоит всего 45 рублей, а защищает в сто раз лучше магазинного аэрозоля

Использование эфирных масел является одним из наиболее эффективных способов защиты от клещей, поскольку они создают вокруг человека аромат, который отталкивает этих насекомых. Материал опубликовал "Пятый канал".

Проведенные эксперименты показали, что наибольшую эффективность в отпугивании клещей демонстрируют масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева. Эти масла можно приобрести в аптеке или магазине по цене около 45 рублей.