Сообщено о случаях отказа в налоговом вычете: коснется россиян, купивших свое первое жилье
- 17:45 2 мая
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Россиянам, которые приобрели первое жилье, рассказали, в каких случаях налоговая может отказать в предоставлении налогового вычета, пишет ngnovoros.ru.
Налоговый вычет не предоставляется, если:
- Сделка по покупке жилья была заключена между взаимозависимыми лицами (например, между супругами, родителями и детьми, братьями и сестрами).
- Покупателем жилья является одно лицо, а за налоговым вычетом обращается другое лицо (за исключением случаев, когда покупатель и заявитель являются супругами).
- Жилье было куплено с использованием бюджетных средств (например, материнского капитала) или средств работодателя. В этом случае налоговый вычет можно получить только на ту часть стоимости жилья, которая была оплачена личными средствами покупателя.
Юрист Ирина Сивакова подчеркнула, что без налогового вычета покупатели первого жилья останутся в том случае, если сделка заключалась между взаимозависимыми лицами. По словам специалиста, в вычете откажут, если по документам покупателем объекта жилой недвижимости является один человек, а за возвратом налога обращается другой.