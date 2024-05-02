Сообщено о случаях отказа в налоговом вычете: коснется россиян, купивших свое первое жилье

Сделка по покупке жилья была заключена между взаимозависимыми лицами (например, между супругами, родителями и детьми, братьями и сестрами).

Покупателем жилья является одно лицо, а за налоговым вычетом обращается другое лицо (за исключением случаев, когда покупатель и заявитель являются супругами).

Жилье было куплено с использованием бюджетных средств (например, материнского капитала) или средств работодателя. В этом случае налоговый вычет можно получить только на ту часть стоимости жилья, которая была оплачена личными средствами покупателя.

Юрист Ирина Сивакова подчеркнула, что без налогового вычета покупатели первого жилья останутся в том случае, если сделка заключалась между взаимозависимыми лицами. По словам специалиста, в вычете откажут, если по документам покупателем объекта жилой недвижимости является один человек, а за возвратом налога обращается другой.