Эти аксессуары выдают низкий интеллект человека

Уровень интеллекта человека можно выявить не только с помощью специальных тестов на смекалку. Как оказалось, даже украшения могут показать, насколько умен или глуп человек, находящийся перед вами, пишет progorod76.ru.

Секрет оказался прост-чем глупее люди, тем более крупные аксессуары он надевает. Сюда относятся: огромные броши, запонки, сумки, бусы, браслеты, кольца и даже пирсинг. По мнению экспертов, огромными украшениями люди стараются заполнить "пробелы" в знаниях и своем образе. Специалисты считают, чем меньше по размеру аксессуар на человеке, тем больше он эрудирован и развит интеллектуально.