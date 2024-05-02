Хозяйка квартиры в Воркуте фиктивно прописала 10 жителей Киргизии

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В процессе проведения детальной проверки населенных пунктов в Воркуте, сотрудники органов местной полиции выявили нарушения, связанные с фиктивной регистрацией граждан. По информации, представленной пресс-службой Министерства внутренних дел по Республике Коми, установлено, что 31-летняя владелица одной из квартир без оснований и с нарушением закона оформила регистрацию для десяти человек, которые на самом деле постоянно проживают на территории Киргизии.

Оформление регистрации производилось через официальный портал государственных услуг. Для регистрации использовались все необходимые документы, включая согласие собственника квартиры на проживание указанных лиц. Однако при последующей проверке выяснилось, что указанные граждане в действительности никогда не посещали Воркуту и не планировали там проживать, а сама владелица квартиры знала об этом.