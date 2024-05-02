В Сыктывкаре задержали участников массовой драки 1 мая
- 15:45 2 мая
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- Белла Лебедева
Вечером 1 мая в Сыктывкаре произошла драка между группой мужчин на проспекте Бумажников.
В результате этого инцидента один из граждан был госпитализирован с травмами, полученными в результате ударов по телу и голове.
После получения сообщения о драке с возможным применением оружия, сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали 6 человек, которые являлись участниками конфликта.
Предварительные результаты расследования показали, что ссора возникла между двумя мужчинами, которые приехали на такси навестить своего коллегу по работе, и трех местных жителей Эжвинского района. Причиной конфликта стала грубость одного из участников. В ходе столкновения один из приехавших на такси мужчин извлек пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух.
В данный момент проводится проверка произошедшего инцидента, в ходе которой выясняются подробности и устанавливаются обстоятельства конфликта. Пневматический пистолет, использованный в процессе драки, был изъят. Окружным управлением МВД России по городу Сыктывкару предпринимаются все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности.