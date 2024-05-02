"Нужно срочно успеть до 3 мая": Сбербанк предупредил всех, у кого на телефоне есть "Сбербанк Онлайн"

Клиентам Сбербанка, использующим популярное мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", следует обратить пристальное внимание на недавние уведомления от банка. Дело в том, что в конце апреля 2024 года заканчивается действие сразу нескольких выгодных акций и специальных предложений, которыми пользователи могли пользоваться на протяжении последних недель. Специалисты крупнейшего российского банка заблаговременно предупредили своих клиентов, что социальные программы и распродажи, запущенные в марте и начале апреля, прекращают свое действие с наступлением мая. Те, кто хочет успеть воспользоваться щедрыми скидками и бонусами, должны поспешить и совершить все необходимые операции до 1 мая.

Одной из завершающихся акций является специальное предложение в маркетплейсе Сбербанка. До 30 апреля включительно каждый клиент может оформить заказ на покупку любых товаров на сумму от 2000 рублей и получить скидку в размере 1000 рублей. Это предложение распространяется в том числе на покупку продуктов питания и остальных товаров первой необходимости.

Кроме того, в ближайшие дни подходит к концу крупная распродажа одежды, обуви и аксессуаров на маркетплейсе Сбербанка. До 30 апреля включительно на эти категории товаров распространяются щедрые скидки вплоть до 60%. После наступления мая действие данной акции прекратится.

Таким образом, у держателей банковских карт Сбербанка остается менее недели для того, чтобы успеть воспользоваться несколькими очень выгодными предложениями. Клиентам рекомендуется внимательно изучить информацию в мобильном приложении и определить, какие акции их интересуют. Своевременное оформление заказов позволит сэкономить значительные средства.

Чтобы не упустить выгоду, пользователям "Сбербанк Онлайн" необходимо совершить все желаемые покупки по акциям до конца апреля. Для получения скидки 1000 рублей нужно оформить заказ на сайте маркетплейса на сумму от 2000 рублей. А чтобы воспользоваться распродажей одежды, обуви и аксессуаров, следует выбрать понравившиеся товары со скидкой до 60% и также успеть оплатить покупку до наступления 1 мая.

После завершения этих двух акций условия программ лояльности Сбербанка изменятся, и клиенты уже не смогут воспользоваться обозначенными предложениями. Однако у них по-прежнему останется возможность экономить средства, оплачивая покупки банковской картой.

Так, держатели карт Сбербанка могут копить бонусы программы "Спасибо" за каждую оплату товаров и услуг, а затем тратить эти баллы на новые приобретения или обменивать их на скидки и промокоды. Также клиентам доступно участие в остальных программах лояльности банка, позволяющих экономить на путешествиях, развлечениях, покупках в партнерских магазинах.

Дополнительную выгоду может принести подписка СберПрайм, открывающая доступ к эксклюзивным предложениям и кэшбэку в различных сегментах. Это универсальный инструмент для получения постоянных скидок и бонусов в повседневных тратах.