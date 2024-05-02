В Усинске автомобиль с пассажирами выехал на весенний лед и провалился

30 апреля в результате провала под лед, автомобиль "Соболь" с прицепом провалился в протоке Виловатник реки Печора всего в 3 метрах от берега.

В момент инцидента в машине находилось четыре человека, однако все они сумели самостоятельно выбраться из автомобиля.