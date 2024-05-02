В Усинске автомобиль с пассажирами выехал на весенний лед и провалился
- 19:15 2 мая
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- Белла Лебедева
30 апреля в результате провала под лед, автомобиль "Соболь" с прицепом провалился в протоке Виловатник реки Печора всего в 3 метрах от берега.
В момент инцидента в машине находилось четыре человека, однако все они сумели самостоятельно выбраться из автомобиля.
Издание "Усинск.Новости", ссылающееся на МЧС Коми, сообщило об этом несчастном случае. Стоит отметить, что протока Виловатник была официально закрыта ещё 7 апреля. Вероятность подобных инцидентов подчеркнуло главное управление МЧС России по Республике Коми, которое напомнило о сильном подмыве течением реки и возможности обвалов крутых берегов.
В социальной сети ВКонтакте, в группе "Жизнь нашего села Усть-Лыжа", опубликовано видео, отражающее обстановку на водоеме и прилегающих территориях. Органы МЧС призывают остерегаться любоваться весенним ледоходом и берегами с обрывистых берегов, а также предупреждают о рисках при подходе к плотинам и запрудам в весенний период. Необходимо помнить, что льдины могут быть сорваны напором воды и не приближаться к ледяным заторам.