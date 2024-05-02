Шокирующе открытие ученых: это мясо полезнее, чем говядина в 10 раз
- 22:00 2 мая
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- Служба новостей
В недавнем исследовании ученые пришли к выводу, что мясо питонов - самых крупных змей в мире, обладает наибольшей пользой для человека.
В течение года специалисты наблюдали за разведением сетчатых и темных тигровых питонов на фермах. Они выяснили, что такое мясо превосходит говядину и свинину по многим параметрам, включая богатство микро- и макронутриентами. Змеи, к тому же, демонстрировали быстрый рост и способность сохранять вес даже при длительном голодании.
Одним из ключевых открытий стало то, что на производство каждого килограмма питоньего мяса требуется всего 1,2 килограмма корма, что значительно экономичнее по сравнению с другими видами мяса. Это делает змеиное мясо не только полезным, но и выгодным вариантом для разведения, превосходящим традиционное животноводство в десять раз по эффективности использования корма, сообщает pg21.ru.