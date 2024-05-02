Шокирующе открытие ученых: это мясо полезнее, чем говядина в 10 раз

В недавнем исследовании ученые пришли к выводу, что мясо питонов - самых крупных змей в мире, обладает наибольшей пользой для человека.

В течение года специалисты наблюдали за разведением сетчатых и темных тигровых питонов на фермах. Они выяснили, что такое мясо превосходит говядину и свинину по многим параметрам, включая богатство микро- и макронутриентами. Змеи, к тому же, демонстрировали быстрый рост и способность сохранять вес даже при длительном голодании.