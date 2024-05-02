Верховный суд Коми 6 мая рассмотрит жалобы на заочный арест Каспарова и Гудкова
- 23:00 2 мая
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- Екатерина Незлоба
Адвокаты обжаловали решение о заочном аресте обвиняемых в участии в террористической организации иноагентов: Гарри Каспаров, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, соучредитель Форума Свободной России Иван Тютрин и экоактивистка Евгения Чирикова. Заседание по рассмотрению апелляций состоится 6 мая, сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Коми, сообщает ТАСС.
"Адвокаты Каспарова, Гудкова, Тютрина и Чириковой подали жалобы на решение Сыктывкарского городского суда об избрании заочного ареста в отношении своих подзащитных", - сообщили в суде.
Ранее Сыктывкарский городской суд заочно арестовал Каспарова, Гудкова, Тютрина и Чирикову на два месяца. Их обвиняют в участии в террористической организации, ее руководстве, финансировании террористической деятельности и оправдании ее перед общественностью. Им были предъявлены обвинения по статьям 205.4, 205.2, 205.1 УК РФ. Все фигуранты находятся за пределами России. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми.
В декабре 2023 года МВД обнаружило признаки преступления в действиях Каспарова и Тютрина после их проведения аукциона для сбора средств на граждан России и Белоруссии, участвующих на стороне Украины в боевых действиях против российской армии. Они были внесены Финансовым мониторингом России в список экстремистов и террористов. Бывший депутат Гудков также был включен в список террористов и экстремистов.
Согласно информации Минюста России, Чирикова выступала в роли эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами. Она высказывалась против осуществления специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о решениях властей России и их политике.