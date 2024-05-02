Верховный суд Коми 6 мая рассмотрит жалобы на заочный арест Каспарова и Гудкова

Адвокаты обжаловали решение о заочном аресте обвиняемых в участии в террористической организации иноагентов: Гарри Каспаров, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, соучредитель Форума Свободной России Иван Тютрин и экоактивистка Евгения Чирикова. Заседание по рассмотрению апелляций состоится 6 мая, сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Коми, сообщает ТАСС.

"Адвокаты Каспарова, Гудкова, Тютрина и Чириковой подали жалобы на решение Сыктывкарского городского суда об избрании заочного ареста в отношении своих подзащитных", - сообщили в суде.