В Сыктывкаре определены сроки для добровольного сноса 167 ветхих зданий

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Официальное постановление об этом было опубликовано на официальном сайте администрации города. В Сыктывкаре установили срок для добровольного сноса многоквартирных домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Согласно данному документу, включенному в перечень на удаление, находятся 167 многоквартирных домов, которые нуждаются в сносе. Важно отметить, что этот список состоит исключительно из многоквартирных домов.

Срок, установленный для добровольного сноса таких зданий, истекает 31 декабря 2025 года. В том случае, если владельцы данных домов не смогут провести их добровольный снос к указанной дате, администрация возьмет на себя обязательства по проведению сноса данных домов.