В Сыктывкаре определены сроки для добровольного сноса 167 ветхих зданий
- 17:15 2 мая
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- Белла Лебедева
Официальное постановление об этом было опубликовано на официальном сайте администрации города.
В Сыктывкаре установили срок для добровольного сноса многоквартирных домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Согласно данному документу, включенному в перечень на удаление, находятся 167 многоквартирных домов, которые нуждаются в сносе. Важно отметить, что этот список состоит исключительно из многоквартирных домов.
Срок, установленный для добровольного сноса таких зданий, истекает 31 декабря 2025 года. В том случае, если владельцы данных домов не смогут провести их добровольный снос к указанной дате, администрация возьмет на себя обязательства по проведению сноса данных домов.
Для того чтобы ознакомиться со списком точных адресов зданий, включенных в этот перечень, можно перейти по ссылке, предоставленной на официальном сайте администрации.