Тест: сможете верно ответить на 10 заданий из школьной программы?

Старшее поколение часто критикует современных школьников за лень и неспособность справиться даже с "простейшими" заданиями из школьной программы. А вы можете с уверенностью сказать, что превосходно изучили в свое время школьную программу? Давайте проверим это с помощью краткого теста от портала PG11.ru. Мы подготовили для вас по одному заданию по 10 предметам из школьной программы. Важно – чтобы тест отображался, отключите блокировщик рекламы!