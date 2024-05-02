"Выходные будут перенесены": жителей России обескуражили новым решением по майским праздникам

В России анонсировали изменения в календаре майских праздников на будущий год. Ожидаются перестановки в расписании выходных дней, основанные на создании подряд идущих дней отпуска весной. По информации от PRIMPRESS, в первой половине мая ожидаются следующие изменения.

Эксперты в области труда уточнили, что планы по корректировке календаря затрагивают 2025 год. Проект рассмотрения майских праздников был одобрен правительством еще в прошлом году, а текущий проект календаря подготовлен в настоящее время, включая новые идеи.