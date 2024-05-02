"Выходные будут перенесены": жителей России обескуражили новым решением по майским праздникам
- 17:01 2 мая
- 0+
- Служба новостей
В России анонсировали изменения в календаре майских праздников на будущий год. Ожидаются перестановки в расписании выходных дней, основанные на создании подряд идущих дней отпуска весной. По информации от PRIMPRESS, в первой половине мая ожидаются следующие изменения.
Эксперты в области труда уточнили, что планы по корректировке календаря затрагивают 2025 год. Проект рассмотрения майских праздников был одобрен правительством еще в прошлом году, а текущий проект календаря подготовлен в настоящее время, включая новые идеи.
В настоящем проекте предполагается перемещение некоторых выходных из зимнего периода. В частности, это касается дней с 1 по 7 января, которые традиционно являются праздничными по Трудовому кодексу. Если эти дни совпадают с уикендами, предусмотрена возможность их переноса, чтобы создать дополнительные выходные в другое время.
Планы на этот раз подразумевают перенос выходного дня с субботы, 4 января, на пятницу, 2 мая. Это означает, что майские праздники начнутся с 1 мая и продолжатся до 4 мая включительно. Затем, спустя неделю, россияне получат возможность отдыхать еще три дня подряд: с 9 по 11 мая, обеспечивая всего семь дней майских каникул в следующем году. Ожидается, что эти изменения будут окончательно утверждены Правительством к концу лета или осенью текущего года.