В Коми могут быть открыты коренные золоторудные месторождения

В Коми растёт интерес к поиску золота. Предполагается, что в Воркуте есть золоторудневые месторождения. Об этом сообщает ТАСС.

В Республике Коми наблюдается резкое увеличение объема геологоразведочных работ по поиску золота со стороны недропользователей. Согласно информации, полученной от главного научного сотрудника Института геологии Коми НЦ УрО РАН Сергея Кузнецова на XVIII геологическом съезде Республики Коми, данные работы осуществляются в Воркутинском районе и на Среднем Тимане.