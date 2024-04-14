В Коми могут быть открыты коренные золоторудные месторождения
- 14:30 14 апреля
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- Анастасия Амелькина
В Коми растёт интерес к поиску золота. Предполагается, что в Воркуте есть золоторудневые месторождения. Об этом сообщает ТАСС.
В Республике Коми наблюдается резкое увеличение объема геологоразведочных работ по поиску золота со стороны недропользователей. Согласно информации, полученной от главного научного сотрудника Института геологии Коми НЦ УрО РАН Сергея Кузнецова на XVIII геологическом съезде Республики Коми, данные работы осуществляются в Воркутинском районе и на Среднем Тимане.
По его словам, в Воркутинском районе может быть обнаружены крупные коренные золоторудные месторождения. Создание прибыльного проекта по их разработке возможно в случае открытия нескольких близко расположенных залежей золота.
Заместитель начальника Севзапнедра Михаил Тарбаев отметил на съезде, что огромный интерес к золоту позволяет надеяться на открытие новых объектов и подготовку запасов для будущей промышленной разработки.