В Коми задержали мужчину, который перевозил в бампере машины 3 кг гашиша

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Сотрудники МВД и автоинспекторы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в Республике Коми Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми в сотрудничестве с автоинспекторами ОМВД России по Сыктывдинскому району провели успешную операцию по задержанию подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. По информации пресс-службы МВД по Коми, подозреваемый передвигался на иномарке, которую полицейские остановили на 44 км трассы "Сыктывкар-Ухта".

При осмотре автомобиля, который управлял 43-летний житель Тюменской области, в заднем бампере был обнаружен тайник, в котором находилось 6 свёртков с брикетами наркотического средства тёмного цвета. Согласно результатам экспертизы, общий вес найденного гашиша составил около 3 кг.